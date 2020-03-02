Иранский чиновник скончался от коронавируса

В понедельник, 2 марта, стало известно, что чиновник влиятельного в Иране органа Мохаммад Мир-Мохаммади, который ранее заболел коронавирусом нового типа, скончался. Эти данные предоставили журналисты.

Отмечается, что Мохаммад Мир-Мохаммади умер сегодня. Он был членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений – совещательного органа при верховном лидере страны.