Все новости >>

//В мире 13+

Иранский чиновник скончался от коронавируса

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Иранский чиновник скончался от коронавируса
больница, pixabay.com
В понедельник, 2 марта, стало известно, что чиновник влиятельного в Иране органа Мохаммад Мир-Мохаммади, который ранее заболел коронавирусом нового типа, скончался. Эти данные предоставили журналисты.
 
Отмечается, что Мохаммад Мир-Мохаммади умер сегодня. Он был членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений – совещательного органа при верховном лидере страны.
 
Ранее сообщалось, что с 19 февраля текущего года на территории Ирана зафиксировали 978 случае заражения коронавирусом нового типа из Китая. К настоящему моменту скончались 54 заболевших человека. 173 пациента выздоровели.
ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Алёна Бородина, известная радиоведущая, недавно поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Николай Басков держит на руках ее дочь. Также Бородина поделилась…