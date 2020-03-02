//В мире 13+
Иранский чиновник скончался от коронавируса
2 марта 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
2 марта 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Источники, близкие к администрации президента, сообщают, что российский лидер Владимир Путин может возглавить списки "Единой России" в рамках выборов в Думу. Так…
В мире
Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.
Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…
Вот и отпраздновали День защитника Отечества, на носу – 8 Марта, а там…
Американские секретные службы находятся в явном кризисе. 20 февраля…
Оскаровский триумф фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун-Хо…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
Когда в Подмосковье придет долгожданная ветка метро: названа дата
В прошлом году Минприроды сильно огорчило власть российскую. Оно…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя…
Гипотетический удар Украины по России синхронно с Турцией привел бы к быстрой гибели бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения озвучил…
Российские ученые рассказали, когда вакцина от коронавируса появится в стране в качестве зарегистрированного лекарственного препарата. «Мы вряд…
Всем знакомо чувство печали и тревоги. К счастью, эти ощущения не долго находятся с нами. Когда депрессия овладевает нами, тоска, разочарование…
На территории Португалии зафиксированы первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующую информацию днем в понедельник…
Сообщается, что спасатели в Новокузнецке извлекли из шахты мусоропровода жилого дома мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Турцию покинули больше 100 тысяч беженцев. Это данные официальной Анкары. Тем временем, появилось видео, как мигранты пересекают границу с Грецией и Болгарией.
В понедельник, 2 марта, стало известно, что бывший замглавы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП. Согласно последней информации, пожилого мужчину…
Дмитрий Песков рассказал, какой позиции придерживается Москва в преддверии встречи главы государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Православные старцы Косма и Паисий несколько десятилетий назад спрогнозировали вооруженный конфликт, участниками которого станут Россия и Турция. Об этом идет речь…
Забайкальская железная дорога частично восстановила движение на перегоне Жипхеген - Хилок. Напомним, что сегодня там сошли с рельсов 12 грузовых вагонов.
2 марта стало известно, что арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей…
Жаркое из блогов
И он его, без сомнений, освободит. Несмотря на все вызбухи Эрдогана. Применение БПЛА Турками отсрочило, но никак не повлияло на конечный результат.
Они вмещают больший объём отходов. Новинку можно заметить благодаря ярко-оранжевому окрасу. Бак способен сигнализировать о наполняемости и говорит слова благодарности…
Один из временных специализированных госпиталей закрыли в китайском городе Ухане. Согласно последней информации журналистов, данные меры были приняты из-за сокращения…
Турция ждет конкретных шагов от России для прекращения огня. Об этом заявил Реджеп Эрдоган. Это выглядит попыткой Анкары сохранить лицо. Путин конкретный шаг уже сделал…
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью 1:1 с «Уралом». Игру хозяев комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА…
Врач Сергей Агапкин объяснил, что в определенных случаях бисквитное и слоеное тесто может быть полезным. По словам специалиста, продукт содержит сложные углеводы, при…
Днем в понедельник, 2 марта, стало известно, что на Замоскворецкой линии Московского метрополитена пассажир упал на рельсы. Из-за случившегося на "зеленой ветке"…
Пользователи сети обсуждают повзрослевшего сына Марии Голубкиной и Николая Фоменко. Актриса накануне опубликовала новые фотографии шестнадцатилетнего Ивана на своей…
Происшествия
В Пензенской области ночью 1 марта на 26 километре автодороги Никольск — Сосновоборск произошло ДТП. В металлическое ограждение врезался снегоход, которым управлял…
Когда свалка горит, то от пожара сбегают не только люди без определённого места жительства, но и крысы.
Общество
Сватовство – один из самых интереснейших обычаев. Благодаря нашим почитаемым предкам многие народы мира до сих пор соблюдают традиции и проводят ритуал сватовства.
В понедельник, 2 марта, стало известно, что количество зараженных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось. К настоящему моменту этот диагноз…
Киев потерпел поражение в вооруженном конфликте с республиками Донбасса. С соответствующим заявлением выступил журналист из Донецка Станислав Асеев, осужденный в ДНР…
Кремль не обладает информацией о возможном переносе или отмене матчей Чемпионата Европы по футболу, который пройдёт этим летом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира…
Сегодня в Нижнем Тагиле завершены поиски Жанны Дарбинян, которая ушла из дома 17 февраля. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.
Общество
В то время, когда весь цивилизованный мир борется с невесть откуда взявшимся коронавирусом, в России не утихают страсти, связанные с гораздо более бытовым явлением - мы…
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пока не видит рисков распространения коронавируса из-за привлечения иностранных рабочих на строительные объекты…
Всем хочется жить в теплом уютном доме. Для строительства коттеджей есть масса технологий и материалов. Выбор планировки дома и материала для его осуществления…
Культура
Государственный академический Большой театр России, или просто Большой театр на Театральной площади в центре Москвы, Государственный академический Мариинский театр…
В понедельник стало известно, что в Новой Москве обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Источник в правоохранительных органах уточнил, что страшная находка…
Смертельно опасным китайским коронавирусом COVID-2019 в будущем заразятся все люди. Соответствующий прогноз озвучил профессор расположенного в Австралии Квинслендского…
В полиции сообщили, что ребенок, которого якобы похитил таксист в Мытищах, на самом деле не пропал. Согласно данным пресс-службы главка МВД по Московской области, мальчик…
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал, каким образом Россия может преодолеть ситуативную бедность, в которую семьи попадают при рождении и воспитании…
Жители Поднебесной, дольше остальных борющиеся с ненавистным коронавирусом, пересылают друг другу рекомендации о том, как избежать болезни. Некоторые пункты пока не нашли…
Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает We gor this covered.
Жаркое из блогов
Турецкие «асы» размещают в Интернете ролики и фото с оскорблениями в адрес российских пилотов и приглашением их на встречу. Если это и может как-то отражать мнение…
В понедельник, 2 марта, стало известно, что чиновник влиятельного в Иране органа Мохаммад Мир-Мохаммади, который ранее заболел коронавирусом нового типа, скончался. Эти…
Сейчас речь идет о пятидесяти туристах из Крыма и Севастополя. Информацию распространило крымское отделение Роспотребнадзора.
Сообщается, что специалисты устранили крупную аварию на газопроводе в Пермском крае. Об этом рассказало «РИА – Новости» со ссылкой на пресс-службу "Газпром трансгаз…
Украинская сторона раскрыла данные о новых потерях в боестолкновениях с Народной милицией самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующая информация появилась…
Европейская комиссия намерена выделить на услуги специалистов для укрепления кибербезопасности Грузии до 1,3 млн евро. Планируется повысить уровень готовности страны…
Софья Игнатова родилась в Москве. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Волчица», «Сердцу не прикажешь», «Огонь любви», «Московский жиголо», «Интерны»…
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала заявление Аделины Сотниковой об уходе из большого спорта. Девушка стала первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой…
Сегодня, 2 марта, в столице Хакасии произошел пожар в высотном доме. Сейчас пожарные приступили к тушению возгорания.
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал о главной трудности создания вакцины от нового типа коронавируса, вспышка которого была…
Предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без единого зрителя. Причиной тому – бушующий коронавирус. Также рассматривается вопрос об отмене…
Продолжение реализации сегодняшнего курса президента Турции приведет к ее территориальным потерям. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями СМИ озвучил…
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию. Согласно последней информации администрации турецкого лидера, политик может нанести визит в РФ…
Шоу-бизнес
Алёна Бородина, известная радиоведущая, недавно поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Николай Басков держит на руках ее дочь. Также Бородина поделилась…
У пассажира, который следовал транзитом из Ирана в Пекин через Москву, подтвердили коронавирус. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник сотрудники…
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в понедельник, 2 марта, выдвинул идею учредить новую региональную памятную дату…
На Украине скоро может смениться правительство. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, опубликовавший список, где фигурируют фамилии людей, которые…
В Подмосковье в подъезде одного из жилых домов в Котельниках погибла несовершеннолетняя модель. Сообщается, что 17-летняя красавица перед смертью находилась вместе…