Сотрудники британской службы здравоохранения будут жить в отеле Абрамовича на стадионе

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18 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании будут бесплатно жить двух месяцев в гостинице Millennium на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Такую возможность им предоставил владелец лондонского клуба «Челси»» Роман Абрамович, причем, это была его личная инициатива. Кроме этого, он будет оплачивать расходы сотрудников службы здравоохранения в течение всего времени их нахождения в отеле.

Проживание в отеле Millennium позволит сотрудникам Национальной службы здравоохранения избежать длительных поездок домой через весь город, поскольку сейчас они работают с увеличенными сменами.

Ранее сообщалось, что Россия с 20 марта вводит ограничения на полеты в Британию.