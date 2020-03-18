Россия с 20 марта вводит ограничения на полеты в Британию, США и ОАЭ

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18 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

пассажир, чемодан, pixabay.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 18 марта, поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства.

Согласно поручению премьера, Министерство транспорта Российской Федерации должно обеспечить введение ограничения на осуществление пассажирских перевозок на территорию Британии, Соединенных Штатов Америки и ОАЭ с пятницы, 20 марта.

Уточняется, что исключение будут составлять регулярные рейсы между Москвой и Лондоном, Нью-Йорком и Абу-Даби, которые осуществляются через терминал F столичного аэропорта Шереметьево.

Напомним, с 16 марта РФ ограничила авиасообщение со странами Евросоюза из-за распространения коронавируса.