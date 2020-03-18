Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат объяснил, как дачи помогут гражданам России в борьбе с коронавирусом

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат объяснил, как дачи помогут гражданам России в борьбе с коронавирусом
огород на даче, pixabay.com
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов рассказал, как наличие у граждан РФ дачных участков с огородами поможет им в борьбе с коронавирусом.
 
Никонов считает, что россияне в случае эпидемии смогут переехать на дачи, самоизолироваться, а также при помощи огородов обеспечить себя рядом необходимых продуктов. Это, по мнению депутата, в свою очередь позволит гражданам России преодолеть вирусные опасности.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью