Депутат объяснил, как дачи помогут гражданам России в борьбе с коронавирусом

Никонов считает, что россияне в случае эпидемии смогут переехать на дачи, самоизолироваться, а также при помощи огородов обеспечить себя рядом необходимых продуктов. Это, по мнению депутата, в свою очередь позволит гражданам России преодолеть вирусные опасности.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.