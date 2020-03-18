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В Белоруссии число заболевших коронавирусом людей возросло до 51

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Белоруссии число заболевших коронавирусом людей возросло до 51
лаборатория, pixabay.com
В Белоруссии увеличилось число выявленных случаев нового типа коронавируса. Соответствующую информацию утром в среду, 18 марта, предоставили сотрудники пресс-службы минздрава страны.
 
Согласно последним данным, количество заболевших в Белоруссии достигло 51 человека. Ранее официально сообщалось о 36 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
 
Уточняется, что у 37 человек лабораторные тесты показали положительный результат на коронавирус, однако клинических проявлений болезни у них не выявлено.
 
К настоящему моменту выписаны пятеро выздоровевших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.
ЕТ
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