В Белоруссии число заболевших коронавирусом людей возросло до 51

Согласно последним данным, количество заболевших в Белоруссии достигло 51 человека. Ранее официально сообщалось о 36 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

Уточняется, что у 37 человек лабораторные тесты показали положительный результат на коронавирус, однако клинических проявлений болезни у них не выявлено.