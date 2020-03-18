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В Норвегии увеличилось число жертв коронавируса

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Норвегии увеличилось число жертв коронавируса
лекарства, pixabay.com
В Норвегии увеличилось число жертв коронавируса нового тира. Мэр коммуны Лиллестрем Йорген Вик в среду уточнил, что в результате заражения коронавирусной инфекцией скончался четвертый человек.
 
Подчеркивается, что летальный исход связан со вспышкой коронавируса в центре для лечения и проживания Скедсмотун. 
 
В минувший вторник сообщалось о восьми зараженных в данном лечебном центре. Известно, что некоторые его сотрудники и постояльцы находятся на карантине. В общей сложности в Норвегии зарегистрировано к настоящему моменту 1308 заболевших коронавирусом.
ЕТ

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