В Госдуме призвали россиян не паниковать из-за коронавируса, так как это может ослабить иммунитет

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян не паниковать из-за коронавируса, так как это способно ослабить иммунитет.

Менделевич отметил, что постоянный страх и длительный стресс могут также спровоцировать нервные срывы, нанести вред психике, а также упростить задачу любому вирусу.