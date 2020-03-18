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В Госдуме призвали россиян не паниковать из-за коронавируса, так как это может ослабить иммунитет

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Госдуме призвали россиян не паниковать из-за коронавируса, так как это может ослабить иммунитет
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян не паниковать из-за коронавируса, так как это способно ослабить иммунитет.
 
Менделевич отметил, что постоянный страх и длительный стресс могут также спровоцировать нервные срывы, нанести вред психике, а также упростить задачу любому вирусу.
 
Парламентарий призвал граждан взять себя в руки, соблюдать правила гигиены и не посещать места масового скопления людей. Также, по его словам, необходимо оглянуться вокруг и выяснить, не требуется ли помощь гражданам старше 60 лет и людям с различными хроническими заболеваниями. Кроме того, следует позаботиться о психическом здоровье своих близких.
 
ЕТ
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