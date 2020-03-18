Японский эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

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18 марта 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Известный во всем мире японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро проанализировал сложившуюся в мире ситуацию и назвал худший сценарий развития пандемии коронавируса нового типа.

Одной из ключевых проблем, по мнению врача, является превращение коронавируса в сезонное заболевание. Сато Акихиро напомнил, что коронавирусная инфекция чаще уносит жизни пожилых людей – если заболевание будет возникать ежегодно, это может стать большой проблемой.

Эксперт уточнил, что меры следует принимать, пока заразившихся относительно мало. В частности, в Японии рост числа зараженных удалось сделать плавным, а вот в Италии, Южной Корее и Америки все случилось по-другому.

Медик также убежден, что прогнозы, согласно которым число заболевших составит 60−70% населения, не сбудутся, однако для полного уничтожения коронавируса требуются эффективное лекарство и вакцина. Сато Акихиро полагает, что до конца этого года препараты создать не удастся.