Число жертв коронавируса в Китае достигло 3237 человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в материковом Китае достигло 80 894. Согласно последней информации госкомитета по здравоохранению, 3 237 пациентов скончались.

Отмечается, что в общей сложности 69,6 тысячи человек излечились и были выписаны из больниц.