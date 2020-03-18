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Число жертв коронавируса в Китае достигло 3237 человек

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число жертв коронавируса в Китае достигло 3237 человек
вспышка коронавируса в Китае, Pu Xiaoxu/Xinhua
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в материковом Китае достигло 80 894. Согласно последней информации госкомитета по здравоохранению, 3 237 пациентов скончались.
 
Отмечается, что в общей сложности 69,6 тысячи человек излечились и были выписаны из больниц.
 
В комитете уточнили, что за минувшие сутки в КНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, 12 из которых являются ввозными, скончались 11 человек. Выписаны из больниц были 922 пациента. Известно, что общее число ввозных случаев заболевания составило 155.
ЕТ
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