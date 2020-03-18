Стало известно, как Меган Маркл защищает свою семью в период пандемии

Герцогиня Сассекская Меган всегда очень внимательно относилась к своему здоровью и вопросам гигиены. Журналистам удалось узнать, как жена принца Гарри защищает себя и членов семьи во время пандемии.

Западные СМИ выяснили, что Меган разработала целый свод правил для персонала, который находится в ее доме. В частности, работникам, контактирующим с герцогиней, ее мужем или сыном запрещено выходить на улицу без защитных перчаток. Кроме того, им следует минимизировать контакты со всеми людьми, находящимися вне резиденции. Также от сотрудников требуется максимально тщательно следить за своей гигиеной и здоровьем.

Инсайдер уверяет, что принц Гарри тоже обеспокоен, однако его тревожит не гигиена персонала, а состояние здоровья бабушки и отца – королевы Елизаветы II и принца Чарльза, которые находятся в "группе риска".