Пушков оценил закрытие границ из-за коронавируса

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18 марта 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на решения ряда стран закрыть свои границы из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. По его словам, государства, которые это сделали поздно, пострадают сильнее.

«В Германии число заражённых приближается к 10 тысячам. Страны, которые отреагировали на эпидемию поздно, спустя рукава, долго не закрывали границы и авиаперелеты, сейчас страдают больше всего», - высказал сенатор.

При этом Пушков добавил, что страны, которые сразу приняли все необходимые меры и «максимально» закрылись от внешнего мира, пострадают меньше.

Ранее сообщалось, что Россия ограничила въезд иностранных граждан и лицам без гражданства на территорию страны.