Дочь первого президента Узбекистана проведет в тюрьме 13 лет

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18 марта 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения в рамках резонансного дела о создании преступного сообщества. Кроме этого, ей вменили вымогательство и хищения.

Ущерб, нанесенный государству действиями преступного сообщества, оценили в почти в 174 млн долларов. Остальные фигуранты дела получили от 17 до 20 лет лишения свободы.

Сообщается, что срок наказания Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года – это связано с нормами местного уголовного законодательства и совокупностью наказаний.

В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный «список Магнитского».

Ранее сообщалось, что в Узбекистане отменили народные гуляния на Навруз.