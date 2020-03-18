Дочь первого президента Узбекистана проведет в тюрьме 13 лет

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения в рамках резонансного дела о создании преступного сообщества. Кроме этого, ей вменили вымогательство и хищения.
Ущерб, нанесенный государству действиями преступного сообщества, оценили в почти в 174 млн долларов. Остальные фигуранты дела получили от 17 до 20 лет лишения свободы.
Сообщается, что срок наказания Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года – это связано с нормами местного уголовного законодательства и совокупностью наказаний.
В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный «список Магнитского».
Ранее сообщалось, что в Узбекистане отменили народные гуляния на Навруз.