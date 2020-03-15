В Узбекистане отменили народные гуляния на Навруз

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15 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Жители Узбекистана не помнят, когда последний раз в стране отменяли национальный праздник Навруз, который обычно отмечается с большим размахом. Увы, из-за угрозы распространения коронавируса 21 марта массовых мероприятий в этом году не будет.

С завтрашнего дня в Узбекистане закрываются школы и детсады. Предположительно карантин продлится как минимум три недели.

Помимо Навруза, отменяются все концерты и спортивные марафоны. Узбекистан частично приостанавливает авиасообщение, закрываются сухопутные границы. Кроме того, власти обратились к религиозным организациям с просьбой сократить количество мероприятий. За нарушение правил карантина установлена уголовная ответственность.

Местных жителей радует только то, что стоит прекрасная погода. На днях в Узбекистане было 26 градусов тепла. Предполагается, что овощи и фрукты в этом году созреют гораздо раньше.