Итальянский врач рассказал, как пережил заболевание коронавирусом

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18 марта 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Реаниматолог Анджело Вавассори из госпиталя Бергамо поделился историей своего заболевания новой коронавирусной инфекцией. По его словам, знание того, как происходит заражение, не помогло ему самостоятельно справиться с болезнью, сообщает kp.ru.

«Я начал делать не 15, а 40 вдохов в минуту. Воздух почти не поступал, я почти ослеп. Парацетамол не помогал. Я заперся у себя в комнате, а еду родные мне оставляли под дверью. Температура была 39. Потом стало очень трудно дышать. Пропало обоняние, перестал ощущать вкус, с трудом различал предметы. Из-за недостатка кислорода начались головная боль и диарея. Я пытался вздохнуть, но воздух почти не поступал в лёгкие. В больнице рентген подтвердил воспаление лёгких. Меня поместили в аппарат ИВЛ», - вспоминает врач.

Он добавил, что начал сильно потеть, ему казалось, что он задыхается, но потом воздух начал поступать в легкие. Вавассори рассказал, что ему давали противовирусные препараты, вводили кислород и жидкость.

«Организму нужно время для выработки антител, они должны разрушить вирус раньше, чем тот разрушит лёгкие. А фагоциты уже займутся мёртвым вирусом и антителами … Когда я очнулся, мне казалось, что я дома проснулся рано утром … Сейчас я дышу с помощью маски», - заключил он.

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