Немецкие СМИ заявили, что рассадником коронавируса в Европе стал австрийский курорт Ишгль

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18 марта 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Ишгль, pixabay.com

Немецкие журналисты убеждены, что рассадником коронавируса нового типа на территории Европы стал австрийский горнолыжный курорт Ишгль. Согласно последним данным, там были заражены сотни туристов.

На курорте побывали десятки туристов из Германии, Дании и Исландии, у которых впоследствии выявили коронавирус, передает ФБА "Экономика сегодня". Немецкие СМИ отмечают, что власти федеральной земли Тироль якобы не смогли своевременно принять необходимые меры и предупредить людей о вспышке опасной инфекции.

Издание Der Spiegel в свою очередь уточняет, что туристы могли заразиться от бармена, который работал на вечеринках в баре "Китцлох".