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17 марта 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вспышка коронавируса в Европе, Rainer Droese via www.imago-imag/www.imago-images.de

Во вторник, 17 марта, стало известно, что коронавирус нового типа выявлен во всех странах Европы. Отмечается, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории Черногории.

Ранее Черногория являлась последней европейской страной, где не было зараженных коронавирусом людей.

Сегодня премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил, что первые два случая заболевания выявили у женщин, которые недавно вернулись из-за границы. Речь идет о пациентках 1948 и 1973 годов рождения. Состояние зараженных оценивается как нормальное.