Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Министерство здравоохранения Украины вечером во вторник, 17 марта, официально подтвердило второй случай смерти от коронавируса нового типа в стране. Скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области.

Подчеркивается, что результаты анализов пациентки, которая стала второй жертвой коронавирусной инфекции на украинской территории, были подтверждены лабораторными исследованиями.