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Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине
пробирки, pixabay.com
Министерство здравоохранения Украины вечером во вторник, 17 марта, официально подтвердило второй случай смерти от коронавируса нового типа в стране. Скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области.
 
Подчеркивается, что результаты анализов пациентки, которая стала второй жертвой коронавирусной инфекции на украинской территории, были подтверждены лабораторными исследованиями.
 
Напомним, Черновицкая область стала первой на Украине, где был зафиксирован случай COVID-19. Ранее сообщалось, что в больницах области с подозрением на коронавирус находятся 27 человек, в частности, трое детей. Первый случай смерти от инфекции был выявлен в стране 13 марта.
ЕТ
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