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В США полицейские попросили граждан не звонить в 911 из-за закончившейся туалетной бумаги

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США полицейские попросили граждан не звонить в 911 из-за закончившейся туалетной бумаги
туалетная бумага, pixabay.com
Сотрудники полиции американского города Ньюпорт, который находится в штате Род-Айленд, призвали местных жителей не набирать номер 911 в случае, если у них дома закончилась туалетная бумага.
 
В городском департаменте полиции подчеркнули, что граждане смогут выжить без помощи стражей правопорядка, если у них закончится туалетная бумага. Правоохранители призвали американцев быть терпеливыми и находчивыми, а в критической ситуации использовать газеты и старые чеки.
 
Полицейские напомнили, что непростые времена рано или поздно закончатся.
 
Ранее сообщалось, что в США, где число зараженных коронавирусом превысило пять тысяч человек, начали массово покупать туалетную бумагу.
ЕТ

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