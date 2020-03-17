В США полицейские попросили граждан не звонить в 911 из-за закончившейся туалетной бумаги

Сотрудники полиции американского города Ньюпорт, который находится в штате Род-Айленд, призвали местных жителей не набирать номер 911 в случае, если у них дома закончилась туалетная бумага.

В городском департаменте полиции подчеркнули, что граждане смогут выжить без помощи стражей правопорядка, если у них закончится туалетная бумага. Правоохранители призвали американцев быть терпеливыми и находчивыми, а в критической ситуации использовать газеты и старые чеки.

Полицейские напомнили, что непростые времена рано или поздно закончатся.