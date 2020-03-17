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Карантин на севере Италии привел к сокращению выбросов парниковых газов

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Карантин на севере Италии привел к сокращению выбросов парниковых газов
карантин в Италии, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency
Карантин на севере Италии привел к существенному сокращению выбросов парниковых газов. Согласно последней информации, с середины февраля данный показатель снижается каждую неделю на 10 процентов.
 
Сотрудники Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ссылаются на данные, собранные при помощи службы мониторинга атмосферы Copernicus. Отмечается, что в последние четыре – пять недель на севере Италии еженедельно на 10 процентов сокращается концентрация одного из основных парниковых газов – закиси азота.
 
Отметим, что закись азота (N2O) выделяется в ходе производства и применения минеральных удобрений, а также в химической промышленности и сельском хозяйстве. На него приходится примерно 6 процентов глобального потепления.
ЕТ

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