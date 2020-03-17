Аргументы Недели → В мире 13+
Карантин на севере Италии привел к сокращению выбросов парниковых газов
17 марта 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → В мире 13+
17 марта 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Елена Середа
Юля Инамора
В мире
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