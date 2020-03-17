Карантин на севере Италии привел к сокращению выбросов парниковых газов

Карантин на севере Италии привел к существенному сокращению выбросов парниковых газов. Согласно последней информации, с середины февраля данный показатель снижается каждую неделю на 10 процентов.

Отметим, что закись азота (N2O) выделяется в ходе производства и применения минеральных удобрений, а также в химической промышленности и сельском хозяйстве. На него приходится примерно 6 процентов глобального потепления.