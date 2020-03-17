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Количество смертей от коронавируса в остальном мире уже больше, чем в Китае

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Количество смертей от коронавируса в остальном мире уже больше, чем в Китае
Фото: Pixabay

На сегодняшний день количество смертей от COVID-19 в Европе и других странах вместе взятых превысило число смертей от коронавируса в Китае, где все и начиналось.

Сейчас в Поднебесной зарегистрировано 3226 случаев летального исхода. На втором месте – Италия (2158). Далее идут Иран (853), Испания (342) и Южная Корея (81). Во всем мире в целом скончались 7155 человек.

Это лишний раз подтверждает, что в Китае эпидемия идет на спад. Считается, что там сейчас даже безопаснее, чем в Европе. Во многом благодаря законопослушности и дисциплинированности местных жителей. На входе в различные учреждения продолжают мерить температуру, просят ходить в масках. Но постепенно начинаются открываться рестораны, клубы. Люди выходят на работу. В конце марта обещают открыть университеты. Китай оживает. 

РК

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