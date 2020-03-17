Украинский министр попытался «занять» президентское кресло

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17 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Верховной рады

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко для зачитывания присяги попытался «занять» место президента Владимира Зеленского вместо трибуны Верховной рады.

Петрашко рассмешил своими действиями присутствующих на мероприятии, а председатель парламента Дмитрий Разумков иронично заметил, что поступок нового министра «смелый». Однако после этого Петрашко развернулся и направился к другой трибуне, чтобы принять присягу.

Известно, что в начале марта Верховная рада утвердила новый состав правительства, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины.