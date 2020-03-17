Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового генерального прокурора страны. Данный пост заняла Ирина Венедиктова, которая временно исполняла обязанности директора Госбюро расследований.

Ранее во вторник, 17 марта, Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой на должность главы Генпрокуратуры.