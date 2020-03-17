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Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
президент Украины Владимир Зеленский, Xinhua
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового генерального прокурора страны. Данный пост заняла Ирина Венедиктова, которая временно исполняла обязанности директора Госбюро расследований.
 
Ранее во вторник, 17 марта, Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой на должность главы Генпрокуратуры.
 
Указ о назначении уже опубликован на официальном сайте украинского лидера. Другим указом Зеленский освободил чиновницу от временного исполнения обязанностей директора Госбюро расследований.
ЕТ

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