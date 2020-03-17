В Идлибе вырыли самый странный ров против патруля

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17 марта 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

вырытый в Идлибе ров против патруля на скриншоте видео из соцсетей

Выкопанный на трассе М-4 ров оказался странным. На его строительство было затрачено много усилий. Действительно, техника через это заграждение не прорвется. Но. Его можно объехать.

Этот ров стал символом идлибской революции. Местные жители протестуют против договоренности Москвы и Анкары, которые в минувшее воскресенье начали совместное патрулирование трассы М-4. Чтобы не пустить технику, на маршруте ее следования был вырыт ров.

Накануне этот самый ров попал в новостную повестку. О нем рассказывали много и подробно. Заграждение было построено достаточно быстро и это вызывало восхищение. Один из турецких телеканалов снял ролик, в котором показал заграждение с высоты. Попавшее в кадр вызвало вопросы.

Ров действительно глубокий. Но сбоку от него грунтовая дорога, судя по всему, по которой ездят местные жители. По той же дороге смогут проехать и машины совместного российско-турецкого патруля.

Построенный ров стал аналогом линии Мажино. Это еще одно величественное заградительное сооружение. Ее построила Франция, чтобы не допустить вторжения Гитлера. Линия Мажино считалась неприступной. Германия и обошла действительно неприступный участок границы со стороны Бельгии.