Сирийская оппозиция перекрыла трассу М-4 от патруля

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фарук Шами рассказывает о перекрытии трассы М-4

Горят шины, на маршруте российско-турецкого патруля движение перекрыто. Видео с места событий опубликовал журналист Фарук Шами, который находится в провинции Идлиб.

На кадрах виден скелет здания в три этажа, горят шины. На некотором удалении ходят люди, они размахивают флагами.

«Мы находимся на трассе М-4, и трасса полностью перекрыта», — пояснил Фарук Шами, который сам же и осуществляет съемку в режиме «селфи»: «Здесь и военные, и невоенные».

Журналист уточнил, что на трассе собрались бойцы сирийского сопротивления. Им помогают местные жители. По словам Фарука Шами, протестующие требуют ухода Башара Асада в отставку. Именно для этого они и перекрыли трассу М-4.

Патруль на трассе М-4 стал результатом договоренности Москвы и Анкары. Этот вопрос обсуждали Путин и Эрдоган. Патрулирование началось в минувшее воскресенье.

А тем временем, на трассе М-4 уже появилась насыпь. Ее тоже показал Фарук Шами.