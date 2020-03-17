В Нур-Султане и Алма-Ате введут режим карантина из-за коронавируса

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17 марта 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

В двух казахстанских городах – столице Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате будет введен режим карантина.

Такое решение приняла Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана. Датой введения карантина объявлено 19 марта.

Карантин Нур-Султане и Алма-Ате подразумевает введение ограничений на перемещения граждан, остановку движения общественного транспорта, а также приостановку работы крупных торговых центров и магазинов, торгующих промышленными товарами.

Ранее сообщалось, что 17 марта Казахстан приостановил железнодорожное сообщение с Россией.