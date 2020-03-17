У Чили зафиксировали землетрясение

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17 марта 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА - Новости

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Сегодня, 17 марта, у побережья в центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 . Об этом сообщает Геологическая служба США .

Известно, что толчки были зафиксированы в 11.12 по московскому времени. Эпицентр происшествия находился в 53,8 километра от населенного пункта Томе и в 74 километрах от города Консепсьон. Очаг располагался на глубине 28,5 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось: до среды из Европы будут эвакуированы тысячи граждан Турции. Об этом заявила официальная Анкара.