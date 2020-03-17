Турция эвакуирует тысячи граждан из Европы из-за коронавируса

До среды из Европы будут эвакуированы тысячи граждан Турции. Об этом заявила официальная Анкара.
Среда — это уже завтра. До этого срока из-за коронавируса из стран Европы будут эвакуированы больше 3500 граждан Турции.
«Авиакомпания Turkish Airlines доставит 34 рейсами 3614 граждан», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Эвакуированы будут граждане, которые изъявили желание вернуться в Турции. Они относятся к категории временно находящихся либо обучающихся в Европе».
Эвакуированные будут помещены под карантин в Стамбуле и Коджаэли.
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