Турция эвакуирует тысячи граждан из Европы из-за коронавируса

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17 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

эвакуация украинских граждан из Уханя на facebook-фото Владимира Зеленского

До среды из Европы будут эвакуированы тысячи граждан Турции. Об этом заявила официальная Анкара.

Среда — это уже завтра. До этого срока из-за коронавируса из стран Европы будут эвакуированы больше 3500 граждан Турции.

«Авиакомпания Turkish Airlines доставит 34 рейсами 3614 граждан», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Эвакуированы будут граждане, которые изъявили желание вернуться в Турции. Они относятся к категории временно находящихся либо обучающихся в Европе».

Эвакуированные будут помещены под карантин в Стамбуле и Коджаэли.

Коронавирус стал одним из опаснейших заболеваний последнего времени. Лекарства от него еще не найдено. Медики ищут добровольцев для испытания вакцин.