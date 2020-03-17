Зеленский призвал украинцев улучшать демографию во время карантина

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17 марта 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ряде стран, в том числе на Украине, усиливаются меры по профилактике и борьбе с коронавирусом. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к населению с советом о том, че заняться на карантине.

На Украине значительно ограничили работу общественного транспорта, закрыли границы и изолировали четыре города. В этот непростой период глава государства призвал соотечественников вспомнить о семье и уделить ей освободившееся время, передаёт КП.

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», - заявил Зеленский. Он посоветовал пообщаться с детьми и родственниками, а также уделить время хобби и саморазвитию.