В Канаде предложили отправлять родителей в тюрьму за «противодействие негетеросексуальному поведению» детей

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17 марта 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В канадскую палату общин внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому родители могут получить тюремный срок за оказание противодействия трансгендерному или гомосексуальному поведению ребенка.

«Если ваш восьмилетний сын скажет, что он девочка, а вы, родитель, мягко скажете ему: „Нет, ты мальчик“, — если вы не поведёте его к терапевту, который бы подтвердил его гендерную идентичность и посадил бы его на гормональные препараты для смены пола, которые его химически кастрируют и впоследствии могут привести к бесплодию, с последующей операцией по удалению гениталий, — то вам как родителю грозит пять лет тюрьмы», - объяснили авторы инициативы свою идею.

Также отмечается, что родители не могут ограничивать подростков в реализации своих эротических желаний и проявления предпочтений интимного характера. Тем самым канадские политики хотят обезопасить право детей проявлять свое негетеросексуальное поведение.