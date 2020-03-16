США давно работают над вопросом, как избавиться от Эрдогана руками Путина

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16 марта 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Изучая историю турецко-российских отношений, мы всегда встречаемся с одной константой, которую можно называть железным законом российско-турецких отношений: когда Турция и Россия воюют, то обе стороны эту войну проигрывают. Есть только один победитель - западные страны.



По словам известного турецкого историка, профессора Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, автора книги «Тайные страницы российско-турецкой дипломатии» Мехмета Перинчека, вся стратегия Запада всегда опиралась и опирается на конфликт между Россией и Турцией. Запад постоянно провоцирует войну, преследуя две цели: препятствование потенциальному союзничеству между нашими странами, не позволяющему реализации их планов и, конечно же, постоянные конфликты, ослабляющие наши державы, что впоследствии лишает их экономических и человеческих ресурсов. К тому же, спровоцированные конфликты одновременно отвлекают внимание и России, и Турции от настоящих угроз со стороны Запада. В то же время история турецко-российской дипломатии показывает, что наши державы не могут насильно заставить друг друга что-то делать. Вывод: Турция и Россия должны жить мирно, ведь когда наши страны сотрудничают, это выгодно не только Турции и России, но и всему региону.



Очень серьёзную роль в турецко-российских отношениях играет национальная безопасность. Турция не может обеспечивать свою территориальную целостность без сотрудничества с Россией. А Москва не может сорвать западные и американские планы против себя без сотрудничества с Турцией.



Турция и Россия должны совместно выступать против господства доллара по всему миру и использовать национальные валюты в торговле между нашими странами.



США проиграли войну в Сирии, их планы сорваны, особенно после Сочинского меморандума: проект Великого Ближнего Востока, как и химера Великий Курдистан, уничтожены. Поэтому у США остался один шанс: конфликт между Россией и Турцией. Мехмет Перинчек считает, что США давно работают над вопросом, как избавиться от Эрдогана и расквитаться с Турцией с минимальными затратами. Вот они пришли к выводу, мол, пусть это сделает Путин, и тогда США нанесут последний удар по Турции, реализовав свои планы руками России. Это была ловушка и против Турции, и против России.



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