В Германии призывают граждан не устраивать «корона-вечеринки»

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16 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Вице-президент Института Роберта Коха, профессор Ларс Шааде просит немцев не устраивать домашние вечеринки после закрытия развлекательных заведений в Германии в рамках введения необходимых мер в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«… неразумно вместо того, чтобы идти в клуб, приглашать людей домой или идти на другие праздничные мероприятия, где собирается много людей … Я говорю это потому, что уже устраивают так называемые корона-вечеринки, когда клубы закрыты. Пожалуйста, не делаете этого», - высказал эксперт.

Шааде призвал местных жителей оставаться дома и ограничить свою общественную жизнь как можно больше.

Известно, что в Германии запретили ряд массовых мероприятий, закрыли, школы, бары и ночные клубы. Кроме того, некоторое заведения в Берлине перестали устраивать вечеринки за неделю до запрета.