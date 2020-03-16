В Турции временно отменили массовые молитвы и пятничный намаз в мечетях

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16 марта 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

В понедельник управление по делам религии Турции решило временно отменить массовые молитвы в мечетях по всей стране.

Это связано с угрозой распространения коронавируса. По последним данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19.

В религиозном ведомстве пояснили, что при массовых намазах в мечетях и молельнях есть высокий риск заражения, поэтому «необходимо временно прекратить ежедневные молитвы и пятничный намаз».

Ранее сообщалось, что во Франции вместо духов Dior начнут выпускать дезинфицирующие средства.