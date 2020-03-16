Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Турции временно отменили массовые молитвы и пятничный намаз в мечетях

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Турции временно отменили массовые молитвы и пятничный намаз в мечетях
Фото: Pixabay

В понедельник управление по делам религии Турции решило временно отменить массовые молитвы в мечетях по всей стране.

Это связано с угрозой распространения коронавируса. По последним данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19.

В религиозном ведомстве пояснили, что при массовых намазах в мечетях и молельнях есть высокий риск заражения, поэтому «необходимо временно прекратить ежедневные молитвы и пятничный намаз».

Ранее сообщалось, что во Франции вместо духов Dior начнут выпускать дезинфицирующие средства.

ДВа

Политика

Как Песков ответил на открытое письмо академиков и писателей против поправок в Конституцию

В Кремле увидели обращение ученых против поправок в Конституцию РФ: «Есть разные письма»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента видели открытое письмо общественных деятелей, среди которых ученые, писатели, против поправок в Конституцию.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью