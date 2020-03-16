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Во Франции вместо духов Dior начнут выпускать дезинфицирующие средства

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Во Франции вместо духов Dior начнут выпускать дезинфицирующие средства
Фото: pixabay.com

Во Франции парфюмерный концерн LVMH, выпускающий духи Givenchy, Christian Dior и Guerlain, временно переквалифицировался из-за коронавируса. Теперь заводы будут выпускать дезинфицирующие средства.

За первую неделю работы с новой продукцией планируется выпустить порядка 12 тонн антисептиков. Отмечается, что вся выпущенная продукция будет бесплатно направлена в органы здравоохранения Франции.

Отмечается, что в стране уже заметна нехватка дезинфицирующих средств. Французское правительство вынуждено было установить стоимость не выше 3 евро за 100-миллилитровые флаконы дезинфектора.

АБ

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