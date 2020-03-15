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Роналду намерен переоборудовать отели, чтобы бесплатно лечить от коронавируса

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Роналду намерен переоборудовать отели, чтобы бесплатно лечить от коронавируса
Фото: соцсети

Знаменитый футболист Криштиану Роналду решил принять участие во всемирной борьбе с коронавирусом и переоборудовал сеть своих гостиниц в Португалии в больницы, где будут бесплатно лечить от смертельно опасной инфекции.

Роналду заявил, что на время эпидемии гостиницы будут служить больницами, в которых будет бесплатно предоставляться лечение от коронавируса. Помимо того, игрок «Ювентуса» пообещал, что врачи и персонал отелей будут получать оклад из его собственных средств, передаёт Мир24.

В настоящее время футболист находится в Португалии, на острове Мадейра. Спортсмен отправился на родину после того, как стало известно, что у одного из игроков «Ювентуса» был обнаружен коронавирус.

АБ

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