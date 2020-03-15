Королева Великобритании «сбежала» от коронавируса

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15 марта 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Королева Великобритании Елизавета II покинула свою официальную резиденцию – Букингемский дворец. Советники решили, что так будет безопаснее для монарха, которой скоро исполнится 94 года.

«Во дворце непрерывный поток посетителей, включая политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. До недавнего времени королева встречалась там со многими людьми. … Ее советники считают, что лучше всего уберечь ее от опасности», - заявили во дворце.

Какое-то время Елизавета II вместе с супругом пробудут в Виндзорском замке. Отмечается, что в случае усиления эпидемии коронавируса в Великобритании, монарх будет помещена под карантин в Сандрингемский дворец, передаёт Мир24.