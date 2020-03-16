В Малайзии появилось еще 125 новых случаев заражения коронавирусом

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16 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Малайзии Министерство здравоохранения зарегистрировало сегодня 125 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число в стране с начала эпидемии теперь составляет 553.

Известно, что из общего числа 95 новых пациентов заразились коронавирусной инфекцией во время религиозного мероприятия в мечети Джамик Петалинг, на котором присутствовали более 16 тысяч человек.

Российское правительство в настоящий момент рассматривает возможность продления школьникам весенних каникул в связи с распространением коронавируса. Данную информацию предоставили журналисты.