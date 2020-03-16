Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

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16 марта 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

школьный класс, pixabay.com

Российское правительство в настоящий момент рассматривает возможность продления школьникам весенних каникул в связи с распространением коронавируса. Данную информацию предоставили журналисты.

Отмечается, что пункт о продлении школьных каникул в России есть в перечне разработанных властями страны мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Источник в кабмине также подчеркнул, что вышеуказанные меры будут тщательно проработаны специалистами и только после этого будет приниматься решение о порядке их реализации.

Ранее студенты МГУ им. М.В. Ломоносова попросили руководство вуза перевести их на дистанционное обучение.