Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство в настоящий момент рассматривает возможность продления школьникам весенних каникул в связи с распространением коронавируса. Данную информацию предоставили журналисты.
Отмечается, что пункт о продлении школьных каникул в России есть в перечне разработанных властями страны мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Источник в кабмине также подчеркнул, что вышеуказанные меры будут тщательно проработаны специалистами и только после этого будет приниматься решение о порядке их реализации.
Ранее студенты МГУ им. М.В. Ломоносова попросили руководство вуза перевести их на дистанционное обучение.