Студенты МГУ попросили перевести их на дистанционное обучение

Студсовет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова направил письмо ректору Виктору Садовничему с просьбой перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса.

Совет провел опрос с участием около 15 тысяч студентов МГУ, из которых около 66 процентов высказались за полный переход на дистанционное обучение в сложившейся ситуации . Учащиеся обеспокоены тем, что им необходимо контактировать с большим количеством людей в процессе поездки в вуз, а также во время учебы.

Часть студентов уже решила не посещать занятия, рискуя при этом получить взыскания за прогулы.