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Студенты МГУ попросили перевести их на дистанционное обучение

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Студенты МГУ попросили перевести их на дистанционное обучение
МГУ, pixabay.com
Студсовет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова направил письмо ректору Виктору Садовничему с просьбой перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за коронавируса.
 
Совет провел опрос с участием около 15 тысяч студентов МГУ, из которых около 66 процентов высказались за полный переход на дистанционное обучение в сложившейся ситуации. Учащиеся обеспокоены тем, что им необходимо контактировать с большим количеством людей в процессе поездки в вуз, а также во время учебы.
 
Часть студентов уже решила не посещать занятия, рискуя при этом получить взыскания за прогулы.
ЕТ

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