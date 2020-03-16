Французские власти оштрафовали компанию Apple на 1,1 млрд евро

Французские антимонопольное ведомство оштрафовало американскую корпорацию Apple на 1,1 миллиард евро из-за того, что компания применяла антиконкурентные методы в ходе распространения своей продукции.

Компании Tech Data и Ingram Micro также были оштрафованы – на 76,1 миллионов евро и 62,9 миллиона евро соответственно.