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Французские власти оштрафовали компанию Apple на 1,1 млрд евро

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Французские власти оштрафовали компанию Apple на 1,1 млрд евро
компания Apple, pixabay.com
Французские антимонопольное ведомство оштрафовало американскую корпорацию Apple на 1,1 миллиард евро из-за того, что компания применяла антиконкурентные методы в ходе распространения своей продукции.
 
Компании Tech Data и Ingram Micro также были оштрафованы – на 76,1 миллионов евро и 62,9 миллиона евро соответственно.
 
Уточняется, что Apple обвинили во внедрении на территории Франции в своей сети распространения электронных гаджетов (за исключением iPhone) сразу трех антиконкурентных методов. Отмечается также, что американская компания и два ее оптовика условились не конкурировать, а также не позволять дистрибьюторам конкурировать друг с другом, стерилизуя таким образом оптовый рынок продуктов корпорации.
ЕТ

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