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За сутки число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось на тысячу

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось на тысячу
коронавирус в Испании, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
В Испании за день количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на тысячу человек. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 16 марта, сотрудники Минздрава страны.
 
Согласно последним данным, с начала эпидемии на территории Испании скончались почти 300 человек. Информации о состоянии зараженных к настоящему моменту не поступало.
 
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что эпидемия коронавируса в стране представляет собой беспрецедентную чрезвычайную ситуацию за всю послевоенную историю страны. 
ЕТ

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