За сутки число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось на тысячу

В Испании за день количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на тысячу человек. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 16 марта, сотрудники Минздрава страны.

Согласно последним данным, с начала эпидемии на территории Испании скончались почти 300 человек. Информации о состоянии зараженных к настоящему моменту не поступало.