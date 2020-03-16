Польша останавливает внутреннее авиасообщение

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16 марта 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: PAP

крыло самолета, pixabay.com

В понедельник, 16 марта, стало известно, что власти Польши приняли решение временно остановить внутреннее авиасообщение в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик подчеркнул, что с сегодняшнего дня все рейсы внутри страны из-за коронавируса будут прекращены. Отмечается, что соответствующее решение ранее принял польский премьер Матеуш Моравецкий.

Напомним, ранее руководство Польши решило закрыть границы страны и запретить въезд иностранцам.