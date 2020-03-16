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В Хорватии можно купить дом за 11 рублей

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Хорватии можно купить дом за 11 рублей
Фото: pixabay.com

Власти хорватского города Леград приняли решение устроить распродажу земельных участков и домов. Стоимость земли и недвижимости они оценили в одну куну, что в пересчете на российскую валюту составляет 11 рублей.

Отмечается, что к покупателям предъявляется несколько требований. Человек, купивший дом, должен быть моложе 40 лет, а после покупки ему придется прожить в городе не менее 15 лет. В ответ власти города гарантируют субсидию в размере до 381 тысячи рублей (35 тысяч кун) на покупку недвижимости, а также обещают покрыть стоимость ремонта в размере до 272 тысячи рублей (25 тысяч кун).

Подобные меры решено принять из-за низкой безработицы. Предполагается, что таким образом удастся привлечь в город новых работников.

АБ

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