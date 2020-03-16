В Бахрейне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Бахрейне Министерство здравоохранения объявило о первом смертельном случае в результате коронавируса. Известно, что скончалась 65-летняя женщина.

У нее также были другие заболевания и плохое состояние здоровья. По последним данным, всего в королевстве заболели коронавирусом более 200 человек, излечились 77 жителей.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какое влияние пандемия коронавируса способна оказать на президентскую гонку в Соединенных Штатах Америки.