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В Бахрейне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Бахрейне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
pixabay.com

В Бахрейне Министерство здравоохранения объявило о первом смертельном случае в результате коронавируса. Известно, что скончалась 65-летняя женщина.  

У нее также были другие заболевания и плохое состояние здоровья. По последним данным, всего в королевстве заболели коронавирусом более 200 человек, излечились 77 жителей.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какое влияние пандемия коронавируса способна оказать на президентскую гонку в Соединенных Штатах Америки.

ЕЧ

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