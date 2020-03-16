На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа. Пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны уточнила, что в общей сложности зарегистрировано пять заболевших.

Подчеркивается, что получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре в Черновицкой и один в Житомирской области. С начала текущего года на территории Украины в лаборатории проверили 94 подозрения на коронавирусную инфекцию.