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На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
лаборатория, pixabay.com
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа. Пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны уточнила, что в общей сложности зарегистрировано пять заболевших.
 
Подчеркивается, что получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре в Черновицкой и один в Житомирской области. С начала текущего года на территории Украины в лаборатории проверили 94 подозрения на коронавирусную инфекцию.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Заражены к настоящему моменту более 153 тысяч человек в 143 странах, скончались более 5,7 тысячи человек.
ЕТ

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