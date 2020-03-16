Мадуро намерен приехать в Москву на 9 мая

Венесуэльский лидер Николас Мадуро намерен посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат уточнил, что президент России Владимир Путин направил Николасу Мадуро приглашение и венесуэльский политик его принял с благодарностью.

Напомним, юбилейный парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры семнадцати стран мира подтвердили приезд на юбилей Победы в столицу России в этом году.