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Мадуро намерен приехать в Москву на 9 мая

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мадуро намерен приехать в Москву на 9 мая
президент Венесуэлы Николас Мадуро, Presidency Of Venezuela/Xinhua

Венесуэльский лидер Николас Мадуро намерен посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат уточнил, что президент России Владимир Путин направил Николасу Мадуро приглашение и венесуэльский политик его принял с благодарностью.

Напомним, юбилейный парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры семнадцати стран мира подтвердили приезд на юбилей Победы в столицу России в этом году.

ЕТ

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