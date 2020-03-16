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Власти Белоруссии пока не приняли решение по закрытию границы с РФ

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Белоруссии пока не приняли решение по закрытию границы с РФ
флаг Белоруссии, J.W.Alker/imageBROKER.com
Утром в понедельник, 16 марта, стало известно, что Погранкомитет Белоруссии к настоящему моменту не принял решений в связи с закрытием российской стороной границы с республикой для передвижения людей.
 
Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский отметил, что погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет.
 
Ранее сегодня председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавируса.
 
 
ЕТ

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