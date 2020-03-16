Власти Белоруссии пока не приняли решение по закрытию границы с РФ

Утром в понедельник, 16 марта, стало известно, что Погранкомитет Белоруссии к настоящему моменту не принял решений в связи с закрытием российской стороной границы с республикой для передвижения людей.

Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский отметил, что погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет.