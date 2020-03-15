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Инсайдеры рассказали, что причиной разлада принцев Уильяма и Гарри стала не Меган Маркл

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Инсайдеры рассказали, что причиной разлада принцев Уильяма и Гарри стала не Меган Маркл
Фото: соцсети

Источники в королевском дворце рассказали, почему в отношениях между британскими принцами Уильямом и Гарри произошел раскол. Инсайдеры уверяют, что братья начали ссориться еще до появления в семье Меган Маркл.

Приближенные к королевской семье уверены, что разлад начался еще в 2015 году – когда принц Гарри вернулся из армии. Якобы он злился на брата за то, что всегда находился в его тени и был «вторым после Уильяма». Также герцог Сассекский постоянно стремился доказать семье свою пользу, но в итоге получал доказательства обратного.

«Также не помогало то, что Уильям никогда не давал Гарри забыть, кто из них станет королем», - считают инсайдеры.

АБ

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