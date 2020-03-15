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Стало известно, что случилось с Яценюком

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Стало известно, что случилось с Яценюком
Фото: соцсети

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в больницу в ослабленном состоянии, дойти до входа ему помогали охранники в медицинских масках.

О состоянии здоровья Яценюка рассказала его пресс-секретарь Ольга Лапло. Она назвала все предположения об ухудшении здоровья политика спекуляциями, но при этом не стала конкретно называть причину посещения клиники.

«Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания», - сказала Лапло.

АБ

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