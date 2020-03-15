СМИ: бывшего премьера Украины в маске принесли в киевскую больницу

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15 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Появилась информация, что бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику «Борис» в Киеве в обессиленном состоянии. Известно, что политика вытащили из его автомобиля в маске.

Согласно источнику, личная машина Яценюка подъехала к черному входу больницы. При этом экс-премьер долго не мог выйти самостоятельно из автомобиля, после его довели до входной двери медучреждения, придерживая под руки. Отмечается, что охранник политика тоже был в маске.

Пока неизвестно, что случилось с Яценюком и почему ему потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко вынужден был вернуться на Украину из Испании из-за ограничения авиасообщения с Европой.