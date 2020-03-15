В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

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15 марта 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение ввести режим чрезвычайного положения на территории страны на месяц из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующий указ глава государства подписал в воскресенье, 15 марта.

«В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан ... ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года», - говорится в документе.

При этом будет ограничен въезд/выезд на территорию Казахстана на любом виде транспорта, за исключением дипломатических визитов. Отмечается, что данные меры будут применяться в основном для иностранцев.

Кроме того, будет усилена охрана общественного порядка, ограничена работа крупных торговых точек и приостановлена деятельность кинотеатров, развлекательных центров, выставок и пр., а также запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и памятных.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет отменен парад Победы.